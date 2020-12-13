الصحة السعودية: اطمئنوا لقاح كورونا آمن

وبحسب وسائل إعلام محلية قال متحدث باسم الوزارة إن الخطوات التي اتخذتها المملكة في اعتماد اللقاح، هي الخطوات الرسمية التي تتبعها هيئة الغذاء والدواء السعودية في اعتماد اللقاح، وهي من الهيئات المرموقة على المستوى العالمي.

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وأكد المتحدث أن الهيئة لديها إجراءات صارمة ودقيقة جداً للتأكد من قوة الدراسات، وجميع الجوانب المتعلقة بمأمونية وسلامة وفعالية هذه اللقاحات قبل السماح لها.

واوضح المتحدث أن أخذ اللقاحات يسهم بإذن الله في حفظ الحياة وحماية المجتمعات، والمحافظة على الصحة العامة، ونأمل مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم تسجيل (139) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (12) حالات وفيات، وتسجيل (202) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (350,549) حالة.

من جانبها قالت هيئة الغذاء والدواء السعودية مخاطبة السعوديين: نطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء اللقاح.

وذكرت الهيئة أن أبرز الدراسات التي يتم تقييمها، الدراسات ما قبل السريرية "التجارب على الحيوانات المخبرية"، ثم الدراسات السريرية "التجارب على البشر"، ثم دراسات جودة اللقاح.

وأوضحت أن متابعة اللقاح بعد استخدامه، وهي مرحلة نشطة، تهدف إلى ضمان سلامته والكشف المبكر عن أي أعراض جانبية قد تحدث، ومثل أي لقاح أو دواء، هناك دواعٍ ومحاذير من الاستخدام، ونطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء هذا اللقاح، من حيث الفئات التي ينصح بها والمستثناة، ولا يشكل ذلك قلقاً بإذن الله، مؤكدة أنه سيكون هناك جرعتان من اللقاح بينهما قرابة 20 يومًا، مشددة الالتزام بمواعيدهما حتى تحدث الفائدة الكبرى.