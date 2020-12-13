القوات العراقية تلقي القبض على خمس شبكات لتجارة المخدرات

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، على صفحته الرسمية في "تويتر": "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف تلقي القبض وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول على خمس شبكات للمخدرات البالغ عدد عناصرها عشرين متعاطيا وثلاثة تجار".

وأضاف رسول أنه تم العثور بحوزة العناصر على "4 كغم من مادة الكرستال وكميات من مادتي الحشيشة والترياق والحبوب المخدرة، وأنواع الأسلحة".

وتضبط الأجهزة الأمنية العراقية، بشكل شبه يومي أشخاصا يتاجرون بكميات متفاوتة ما بين الكبيرة والصغيرة من مختلف أنواع المخدرات.