بمرسوم ملكي... البحرين تقرر فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، نصت المادة الأولى من المرسوم، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، على أن "تُنشأ قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون لدى المملكة المغربية"، فيما جاء بالمادة الثانية أن "على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية".

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كان عاهل البحرين أبلغ نظيره المغربي الملك محمد السادس، خلال اتصال هاتفي جرى مؤخرا، قرار مملكة البحرين بفتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون، على أن يتم التنسيق بشأنها بين وزارتي الخارجية في البلدين".

وتعتبر العيون أكبر مدن الصحراء الغربية، التي تتنازع عليها الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب).

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن، عبر تويتر الخميس الماضي، أن إسرائيل والمغرب اتفقا على التطبيع الكامل للعلاقات الدبلوماسية، في حين وافقت الولايات المتحدة على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

وقال ترامب، إنه قام "بالتوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب هو العرض الجدي والواقعي الوحيد الذي سيقيم السلم والرخاء".

من جهتها، نددت وزارة الخارجية الجزائرية، أمس السبت، بالإعلان الأمريكي حول الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

كما رفضت موسكو، اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مؤكدة أنه "يعد انتهاكا للقانون الدولي".