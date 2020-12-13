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وتابع:
السبب في ذلك يعود إلى أن حركة حماس تنتظر الترتيبات الإقليمية خاصة أن إدارة بايدن تميل لحد كبير للتعامل مع الإسلامي السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، ومن هناكقطر وتركيا باعتبارهما راعيين لجماعة الإخوان، من الممكن أن يكون لهما دور ما يعزز من وجودهم الإقليمي".
واستطرد: "بالإضافة إلى ذلك تنتظر حركة حماس انتخابات داخل مكتبها السياسي في مطلع العام القادم، وتأتي الانتخابات في إطار المتغيرات الدولية والإقليمية حيث ترغب الأطراف الفاعلة في حركة حماس والمؤثرة في قرارها في شخصية بديلة عن إسماعيل هنية".
وأكد أحمد مجدلاني، وزير الشؤون الاجتماعية الفلسطيني، أن "قيادة حركة حماس اليوم غير ناضجة وغير قادرة على اتخاذ قرار بهذا المستوى، يحدد مصير الحركة، إما أن تكون جزءًا من المؤسسة الوطنية الفلسطينية وتتحمل مسؤولياتها، أو تظل فصيل إخواني وتحمل مشاريع خاص".
كانت هذه تفاصيل خبر مجدلاني: مباحثات المصالحة الفلسطينية مستمرة وحماس غير مستعدة لإتمامها الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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