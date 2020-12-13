الأردن يسجل 30 وفاة ونحو 2350 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 30 حالة وفاة ونحو ألفين و350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 259 ألفا و614 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ثلاثة الآف و365 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل خمسة آلآف و123 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 218 ألفا و467 حالة.

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