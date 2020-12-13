شكرا لقرائتكم خبر عن توجّه لإلغاء جلسة مجلس النواب البحرينى الثلاثاء بسبب إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب البحرينى، خالد بوعنق، إن هناك توجّهًا لإلغاء جلسة النواب بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك على إثر تسجيل عدد من الإصابات بكورونا في صفوف النواب والموظفين، والحجر المنزلي على أكثر من 50 نائبًا وموظفًا بحسب صيحفة الأيام البحرينية.

وذكر أن عددًا كبيرًا من الذين تمّ حجرهم موظّفون في قسم تقنية المعلومات المعني بتقديم الدعم التقني للجلسة، الأمر الذي يجعل من الصعب عقد الجلسة، بالإضافة إلى احتمالية وجود صعوبة في تحقيق النصاب القانوني في عمليات التصويت.

الجدير بالذكر أنّه تم تسجيل حالتي إصابة بكورونا في صفوف النواب البحرينيين اليوم، وذلك عقب تسجيل الإصابة الأولى الأسبوع الماضي.