شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد البحرين يقر بعطلة الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة العيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس الوزراء، تعميما بشأن عطلة العيد الوطني المجيد، وذكرى تولي جلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم الذى تصادف يوم 16 ديسمبر -بحبس صحيفة الأيام البحرينية.

وجاء في التعميم، أنه بمناسبة العيد الوطني المجيد لمملكة البحرين، وذكرى تولي الملك لمقاليد الحكم، تعطل جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالمملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الأربعاء والخميس الموافقين للسادس عشر والسابع عشر من شهر ديسمبر 2020م.