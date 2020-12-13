شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للرئيس الجزائرى بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حساب الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أول مقطع فيديو له بعد اختفاء دام لأشهر إثر اصابته بفيروس كورونا المستجد ونقله الى مستشفى المانى لتلقى العلاج هناك.

وقال تبون في تعليق على الفيديو المنشور: "الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفى الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم. موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة. ستبقى الجزائر دوما واقفة بشعبها العظيم، و جيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة"

وكانت قد سادت حالة من الترقب تسود الشارع الجزائرى بسبب غياب الرئيس عبد المجيد تبون وذلك بعد غيابه عن الساحة العامة منذ حوالى 45 يوما بعد سفره إلى ألمانيا لتلقى العلاج من مرض فيروس كورونا.

وتداول نشطاء جزائريون منذ أيام هاشتاج "أين الرئيس تبون؟" وذلك بعد غياب الرئيس حيث حاولت الحكومة الجزائرية طمأنة الشارع حول صحة الرئيس إلا أن القلق بات يسيطر على غالبية الجزائريين الذين يطالبون بالتعرف على حقيقة الوضع الصحى للرئيس عبد المجيد تبون.

كانت الرئاسة الجزائرية قد أكدت فى بيان سابق لها أن الرئيس تبون الذى نقل إلى ألمانيا للعلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، يخضع لبروتوكول علاجى، مشيرا إلى أنه فى فترة نقاهة.