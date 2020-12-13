شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام العمانى يعيد تنظيم الصحافة الإلكترونية فى السلطنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصى وزير الإعلام بسلطنة عُمان، اليوم، قرارين وزاريين لتنظيم الصحافة والمنشآت الإذاعية والتلفزيونية الإلكترونية فى عُمان.

قضى القرار الأول بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر العُمانى، بهدف تنظيم الصحافة الإلكترونية فى السلطنة، كمزاولة مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية وتقديم طلب الترخيص بوكالة أنباء إلكترونية وتنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية والعمل كمراسل لوكالة الأنباء الإلكترونية، ونصت المادة الثانية من القرار على: "يجب على المطابع والمطبوعات الإلكترونية، ومزاولى مهنة استيراد أو بيع أو نشر المطبوعات الإلكترونية، ووكالات الأنباء الإلكترونية، والصحف الإلكترونية، ومهنة الصحافة الإلكترونية، والعاملين كمراسلين لوكالة الأنباء الإلكترونية القائمة بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر".

كما قضى القرار الوزارى الثانى بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون العُمانى، وتوفيق أوضاع المنشآت الإذاعية أو التلفزيونية الإلكترونية القائمة بالسلطنة خلال 3 أشهر.