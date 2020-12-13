اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط مدينة الخليل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن المواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، دون أن تُبلغ عن إصابات.

في سياق متصل، أحرق مستوطنون إسرائيليون، اليوم، أشجار زيتون معمرة في أراضي "خلة الضبع" بـ"مسافر يطا" جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن مجموعة من مستوطنة "متسبي يائير"، هاجمت حقول الفلسطينيين في منطقة "خلة الضبع"، وألقت أجساما مشبوهة أدت إلى اشتعال النيران في مساحات شاسعة، واحتراق ما يزيد على 400 شجرة زيتون، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني والأهالي أخمدوا النيران قبل وصولها للمنازل.

