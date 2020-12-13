الصحة السعودية: لقاح كورونا المستخدم بالمملكة آمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، اليوم /الأحد/، أن لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في السعودية آمنة، مشيرا إلي أن إجراءات هيئة الغذاء والدواء كانت كافية للتأكد من سلامة اللقاح.

وقال العبد العالي - في تصريح أوردته قناة العربية الإخبارية - إن الوزارة تتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا، داعيا الجميع بمن فيهم المتعافين من الإصابة بكورونا إلى أخذ اللقاح.

يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في المملكة إلي 359 ألفا و888 إصابة، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلي 6048 حالة، وتم تسجيل 202 حالة تعافٍ من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 350 ألفا و549 حالة .

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