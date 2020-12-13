شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 17 عنصرا من مليشيا الشباب فى عملية عسكرية جنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 17 من عناصر وقيادات مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بالصومال، من بينهم أجانب؛ إثر عملية عسكرية نفذتها قوات الكوماندوز (دنب) فى منطقة سبلالى بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.
وقال ضباط في قوات الكوماندوز - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصومالية - إن "القوات الخاصة دمرت في عملية نوعية بمنطقة سبلالي قاعدة القيادة العامة لجبهات مليشيات الشباب الإرهابية"، موضحا أن القوات الخاصة اقتحمت القاعدة في وقت كان يتواجد فيها القيادات وعناصر من مليشيات الشباب الذين لقوا حتفهم جميعاً خلال العملية.
وتسعى قوات الكوماندوز الصومالية إلى تقويض قدرات مليشيات الشباب والقضاء عليها من خلال العمليات العسكرية المخططة التي تنفذها.
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