شكرا لقرائتكم خبر عن عودة وفد الحكومة السودانية إلى الخرطوم عقب زيارة أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد وفد الحكومة السودانية الذي قاده رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك إلى الخرطوم من إثيوبيا بعد أن أجرى مباحثات مثمرة.

ووفقا لوكالة الانباء السودانية، دخل الوفد فور وصوله أديس أبابا في اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي، أعقبه اجتماع مغلق ضم رئيس مجلس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك ونظيره الإثيوبي د. آبي أحمد.

واتفق الجانبان على عدد من القضايا في مسار العلاقات بين البلدين ومنها استئناف عمل لجنة الحدود واستئناف مفاوضات سد النهضة خلال الأسبوع القادم، كما اتفق الجانبان على عقد قمة عاجلة للإيقاد.

وعقد حمدوك مع نظيره رئيس الوزراء الاثيوبي أبي احمد لقاء ثنائيا لدي وصول حمدوك الى اديس ابابا في زيارة رسمية لأثيوبيا.

وكانت وكالة الانباء الاثيوبية الرسمية اشارت الى ان الجانبين تناولا العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين البلدين الجارين الشقيقين.