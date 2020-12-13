شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاستثمار العُمانى يواصل اجتماعاته لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل جهاز الاستثمار العُمانى اجتماعاته على مدار الساعة، استعدادًا لانطلاق الرؤية المستقبلية للسلطنة "عُمان 2040" بعد أيام مطلع العام المقبل ولمدة عقدين، وبتحقيقها ستُصبح عُمان فى مصاف الدول العالمية المتقدمة.

وفى هذا الإطار، نظم جهاز الاستثمار العُمانى اليوم، حلقة العمل الثالثة لبرنامج "روابط" بحضور رؤساء مجالس الإدارة للشركات المملوكة للدولة والرؤساء التنفيذيين وعدد من كبار رجال الأعمال العُمانيين وممثلين من غرفة تجارة وصناعة عُمان؛ وذلك استكمالًا للسعى إلى الخروج بإطار موحد لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحقيقًا لمبدأ التمكين والتكامل مع القطاع الخاص.

وناقشت حلقة العمل آفاق التكامل بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، وكيفية تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك التكامل والوقوف على القطاعات المستهدفة، حيث يهدف الجهاز إلى تمكين القطاع الخاص للدخول فى شراكات استراتيجية ضمن الشركات والاستثمارات التى يشرف عليها، ودراسة فرص تخصيص نسب فى بعض الشركات المملوكة للدولة القائمة وفق معايير محددة ومدروسة، الأمر الذى من شأنه أن يعزز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد ويوجد قيمة محلية مضافة للسلطنة.

ويسعى جهاز الاستثمار العُمانى من وجود شراكة حقيقية بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، إلى صناعة فرص للاستثمار وتوليد عوائد مجزية من عمليات التخارج، وتحقيق مبدأ التنويع الاقتصادى بالاستثمار فى قطاعات جديدة واعدة ورفد أسواق المال والرقى بالمنتجات المحلية وتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكان جهاز الاستثمار العُمانى قد أطلق مؤخرًا برنامج "روابط" بهدف إرساء الإطار العام للقواعد المنظمة لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء حلقة وصل مباشرة بهدف ربط سياسات وأنظمة تلك الشركات مع السياسات العليا للجهاز، من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية 2040، وخاصة فيما يتعلق بتنمية مصادر التنويع الاقتصادي.