الحكومة المصرية: لا يوجد بالأسواق أغذية فاسدة وحملات التفتيش مستمرة

ورد المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤكدا أن ما يثار عن وجود أغذية فاسدة هو محض شائعات ليس لها أساس.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا معلومات حول وجود أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية منتشرة بالأسواق المصرية.

وعبر صفحته أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أي منتجات غذائية فاسدة بالأسواق.

وشددت الهيئة، بحسب المكتب الإعلامي، على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة التابعة للهيئة، للتحقق من مدى سلامة المواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وقال المركز في بيانه إن حملات التفتيش تتم بصورة دورية على كافة أسواق المواد الغذائية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات، ولضمان مطابقتها المعايير والاشتراطات الدولية، كما يتم تطبيق برامج لمراقبة الملوثات المختلفة بالغذاء، للتأكد من جودته وسلامته ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المُتفق عليها.

وناشد بيان المركز وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.