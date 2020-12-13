شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة مركبات عملاء شركات التأجير المنتهية بالتمليك، وتفكيكها وبيع أجزائها.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه تم القبض على 5 متهمين، مواطن ومقيم من الجنسية السورية، وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس.

وأضاف أنه جار استكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإنتربول السعودي لإصدار مذكرة استرداد بحق متهم آخر من خارج المملكة.