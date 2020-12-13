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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور»: 7 أيام على رصد مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات في 5 مدن جديدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
قال حساب المديرية العامة للمرور على تويتر: إن الرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق” سيبدأ بعد 7 أيام في 5 مدن جديدة.
وأوضح أن المناطق التي سيشملها الرصد الآلي هي (مكة المكرّمة – المدينة المنوّرة – عسير – الحدود الشمالية – محافظة القريات).
جدير بالذكر أنه قد تم البدء بالرصد الآلي لمخالفة “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق” قبل أيام في : جازان، والطائف، والباحة، والجوف.
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