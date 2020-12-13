شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 43 مركبة «كيا ستينجر» لخلل قد يؤدي إلى نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة ، اليوم الأحد ، استدعاء 43 مركبة كيا موديل “ستينجر 2019 ” .

وأوضحت التجارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية حدوث التماس كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك .

وشددت التجارة على أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة ، والتواصل مع الشركة ببفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .