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شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: استدعاء 43 مركبة «كيا ستينجر» لخلل قد يؤدي إلى نشوب حريق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة ، اليوم الأحد ، استدعاء 43 مركبة كيا موديل “ستينجر 2019 ” .
وأوضحت التجارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى احتمالية حدوث التماس كهربائي حول وحدة التحكم الإلكترونية الهيدروليكية (HECU)، قد يؤدي إلى نشوب حريق في حجرة المحرك .
وشددت التجارة على أهمية التحقق من شمول رقم هيكل المركبة ، والتواصل مع الشركة ببفحص وإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .
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