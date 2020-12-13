شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تحذر من إصدار وكالة شرعية للآخرين لاستخراج السجل التجاري دون متابعتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

حذرت المديرية العامة للجمارك، الأفراد من توكيل الآخرين لاستخراج السجل التجاري بأسمائهم دون متابعة أعمالهم .

وأكدت أن إصدار وكالة شرعية للآخرين تعطي للوكيل الحق في استخراج سجل تجاري باسم الشخص، وممارسة الوكيل لأعمال الاستيراد والتصدير بسجله قد يعرّض صاحب السجل للمساءلة القانونية في حال قام الوكيل بأعمال غير نظامية مستغلًا بها السجل التجاري.

وشددت المديرية على الأفراد بضرورة متابعة ومراجعة أعمال السجل التجاري المسجل بأسمائهم، وعدم ترك سجلاتهم تحت تصرف شخص آخر.