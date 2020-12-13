شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا توافق على لقاح لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 صوتت اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لهيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها لصالح التوصية باستخدام لقاح لفيروس كورونا من إنتاج شركتي "فايزر" و"بيونتيك".

تأتى هذه الخطوة بعد أن وافقت هيئة تنظيم الدواء بالفعل على إذن طارئ لاستخدام اللقاح. ويجب على رئيس هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الآن تأكيد توصية اللجنة، والسماح ببرنامج التطعيم الشامل في بداية أسبوع العمل. ومن المتوقع أن يؤكد روبرت ريدفيلد، رئيس هيئة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض، التوصية باستخدام اللقاح لمن هم في سن 16 عاما أو أكثر في غضون ساعات.

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا توافق على لقاح لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.