لقاحات لـ100 ألف شخص ستصل الأردن في الدفعة الأولى

وقال الدكتورالخرابشة إن هناك انخفاضا ملموسا في النسب الإيجابية لفحوصات فيروس كورونا، إضافة الى انخفاض أعداد الحالات المسجلة يوميا وانخفاض بأعداد الوفيات، وفقا لـ"ammonnews".

وأَضاف الخرابشة عبر إذاعة حياة أف أم، أننا نركز على انخفاض نسبة الإيجابية بالفحوصات أكثر من التركيز عدد الاصابات اليومي، مشيرا إلى أن أعداد الإصابات مرتبطة بأعداد الفحوصات.

وأشار الخرابشة إلى أن: "هناك انخفاضا ملموسا في نسبة إشغال المستشفيات وأجهزة التنفس، مبيناً أنها أصبحت أقل من 40%"، وبين أن اللقاح سيصل الأردن كدفعة أولى في شهر يناير/ كانون ثاني المقبل أو شهر فبراير/ شباط.

وأكد أن:

"200 ألف جرعة ستصل الأردن كدفعة أولى خلال الربع الاول من العام المقبل، تكفي لـ 100 ألف شخص، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيصها لبكار السن والكودر الصحية واصحاب الأمراض المزمنة".

وحول الشكوك التي تدور حول اللقاح نوه الخرابشة إلى أن ما يقال عن اللقاح لا يستدل إلى دليل علمي، وأن أعراض اللقاح الجانبية قليلة، لكن نسبة نجاحه عاليا جدا.