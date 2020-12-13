شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وكالتا ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات إن وكالتي ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أوضحت الوكالة الرسمية أن الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية تخططان للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: وكالتا ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.