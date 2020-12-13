شكرا لقرائتكم خبر عن إقليم كردستان العراق يتخطى حاجز 100 ألف إصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى الإقليم وصل إلى 100 ألف و129 حالة إصابة، منها 35 ألفا و640 في أربيل.

وقالت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) ـ إن عدد حالات الشفاء من الفيروس بلغ 64 ألفا و431 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 3282 حالة.

وكان العراق سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما رفع إجمالى عدد الإصابات منذ تفشى الوباء إلى 573622 إصابة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأفادت وزارة الصحة العراقية فى بيان صحفى بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالى حالات الوفاة إلى 12565، فيما تم تسجيل1772 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالى حالات الشفاء إلى 505669 حالة، وبلغ عدد المصابين فى المستشفيات 55388 مصابا، منهم 193 فى العناية المركزة.