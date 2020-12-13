شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم والقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الأحد 7 فلسطينيين من بيت لحم ومدينة القدس المحتلة، وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاحتلال اعتقل 5 فلسطينيين من مدينة بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها، كما اعتقل اثنين من بلدتي العيزرية وأبو ديس، جنوب شرق مدينة القدس المحتلة عقب مداهمة منزلي ذويهما.

وكانت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 413 فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر نوفمبر الماضي، من بينهم 49 طفلاً، و7 من النساء، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادى الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادى حلوة– سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق، صدرت عنها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (157) مواطناً من القدس، و(40) مواطناً من رام الله والبيرة، و(74) مواطناً من الخليل، و(31) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (33) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (18) مواطنًا و(18) مواطناً من قلقيلية، وثلاثة مواطنين من أريحا، و(7) مواطنين من طوباس، ومواطن من سلفيت، بالإضافة إلى مواطن من غزة.

وأضافت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال خلال الشهر المرصود بلغت قرابة (4400) أسير ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (380)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإدارى الصادرة (102) أمر اعتقال إداري، من بينها (47) أمراً جديداً، و(55) تمديدا.