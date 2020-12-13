شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 899 إصابة جديدة بـفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت ليبيا اليوم 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ووفاة 21 حالة . وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصلت إلى 90 ألفًا و779 حالة، والمتعافين 60 ألفًا و895 مصابًا، بينما بلغت الوَفَيَات 1299وفاة حتى الآن.

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