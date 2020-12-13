شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يضعون شمعدان المعبد أمام أبواب المسجد الأقصى للاحتفال بعيد الحانوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام مجموعة من المستوطنين اليهود فى القدس، باستفزاز مشاعر المسلمين فى مدينة المحتلة، من خلال وضع شمعدان يحمل شعار معبد الهيكل أمام المسجد الأقصى المبارك، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، صورة للشمعدان الإسرائيلي أمام باب الأسباط فى الجهة الشمالية للمسجد الأقصى المبارك، بعد أن وضعه المستوطنين، وقيل أن هذا الموقف بمناسبة الاحتفال بـ" عيد الحانوكا".



صورة الشمعدان امام باب الاسباط فى الاقصى

حانوكا أو حَنُكَّة أو عيد الانوار، ويعرف بعيد الأنوار هو عيد يهودى يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ابتداء بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، حانوكا هو من الأعياد اليهودية الصغيرة وليس عطلة، تتميز بالامتناع عن الحداد والتعبير عن الحزن، والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.

وفى وقت سابق، اقتحم عشرات المستوطنين وطلبة المعاهد اليهودية، الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ - أن 61 مستوطنا، و40 طالبا من المعاهد اليهودية، و50 شرطيا إسرائيليا، اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد شنت الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 18 فلسطينيا من مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة شبان من مدينة رام الله، وفي مدينة طولكرم كما اعتقلت 7 مواطنين من بلدة بلعا بينهم أسرى محررين، وفي مدينة بيت لحم اعتقلت ثلاثة آخرين، وفي مدينة نابلس اعتقلت فلسطينيين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.