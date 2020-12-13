عطل يلغي رحلة تجريبية لمركبة "فيرجن جالاكتيك" الفضائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 13 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اضطرت سفينة "سبيس شيب تو" الفضائية التابعة لشركة "فيرجن جالاكتيك"، والمخصصة لنقل الركاب إلى الفضاء، لإلغاء رحلة تجريبية السبت.



وأعلنت الشركة أن إغلاء الرحلة جاء بعد حدوث عطل تقني، مؤكدة عودة طاقم المركبة بسلام إلى الأرض.

وكانت شركة السياحة الفضائية التي يملكها ريتشارد برانسون، التي تتحضر لتسيير رحلات سياحية إلى الفضاء العام المقبل، تختبر مقصورة الركاب والمثبتات الأفقية وأجهزة التحكم بالطيران.

وكشفت "فيرجن جالاكتيك" على "تويتر" عن حدوث مشاكل في المحرك الصاروخي، لكن "الطائرة وطاقمها في حالة جيدة جدا".

وانطلقت "سبيس شيب تو" من قاعدة "سبيس بورت أمريكا" في نيو مكسيكو بعد ظهر السبت، لكن اضطر الطياران إلى العودة والهبوط بعد نحو ساعة "بسلام".

وأضافت الشركة لاحقا "لدينا عدة محركات جاهزة في سبيس بورت أمريكا. سوف نقوم بفحص المركبة ونعود للقيام برحلات جوية قريبا".

ومن المتوقع أن تسيّر "سبيس شيب تو" أول رحلة مأهولة بالركاب إلى الفضاء عام 2021.

وعلى قائمة الانتظار 600 شخص تصفهم "فيرجن جالاكتيك" بأنهم "رواد فضاء المستقبل"، وقد دفع كل واحد منهم نحو 250 ألف دولار لحجز مقعد له في رحلة إلى الفضاء.

وتأخر تطوير "سبيس شيب تو" بسبب حادث أدى إلى تحطم النموذج الأول لسفينة الفضاء عام 2014 بسبب خطأ ارتكبه الطيار.