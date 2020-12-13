حالات تسمم بالفطر البري في لبنان ودعوة من السلطات لعدم تناوله

ونشرت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان وزارة الصحة اللبناني التي قالت إن تناول الأنواع السامة من الفطر البري سبب عند البعض بمضاعفات صحية خطيرة تطلبت نقل الحالات المصابة إلى المستشفيات المختلفة.
وأضافت الوزارة في بيانها الرسمي: "إن وزارة الصحة العامة تلفت انتباه المواطنين إلى عدم تناول الفطر البري الذي يكثر تواجده في هذا الوقت من السنة، ويحتاج تمييز النوع السام من عدمه الى ذوي الخبرة، حفاظا على سلامتهم، وتنبههم من أن حوادث مشابهة سابقة أدت الى وفاة عدد من الاشخاص".
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