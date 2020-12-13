وزير التعليم المصري يكشف حقيقة تخفيف المناهج الدراسية بسبب "كورونا"

وقال شوقي، في تصريحات نقلها موقع "مصراوي": "لا يوجد أي نية لحذف المناهج في جميع المراحل الدراسية تحت أي ظرف من الظروف".

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

وتابع وزير التعليم المصري: "سيتم استكمال الدراسة وفقًا للخريطة الزمنية المعلن عنها دون حذف للمناهج".

وتطرق شوقي أيضا إلى احتمالية تأجيل الدراسة بسبب جائحة كورونا قائلا "لا نية لتأجيل الدراسة، تلك أقاويل مغلوطة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل وإلغاء الدراسة والامتحانات".

وأتم بقوله "أريد طمأنة الجميع أولادكم في أيدي أمينة لا يوجد أي داع للقلق".