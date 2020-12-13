رئيس الوزراء السوداني يزور إثيوبيا

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا" فإن الزيارة تمتد ليومين وتستهدف بحث عدة ملفات، إنسانية واقتصادية وسياسية وأمنية، ذات اهتمام مشترك على الساحة الإقليمية وعلى مستوى القارة، كذلك سبل تعزيزها والتنسيق حولها، بما يخدم أمن واستقرار البلدين.

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وقد رافق حمدوك، خلال الزيارة وفد مكون من وزير الخارجية، عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد، ونائب رئيس هيئة أركان قوات الشعب المسلحة للعمليات الفريق ركن خالد عابدين الشامي، واللواء ركن ياسر محمد عثمان، مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.

جدير بالذكر أن الزيارات بين المسؤولين السودانيين والإثيوبيين قد توالت في الأشهر الأخيرة على مستوى رفيع.

حيث زار رئيس مجلس السيادة السوداني إثيوبيا في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقبله وتحديدا في نهاية أغسطس/ آب زار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد السودان.