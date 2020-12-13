شكرا لقرائتكم خبر عن صحف كويتية تتحدث عن تغيير 8 وزراء فى تشكيل الحكومة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحف كويتية طبيعة التغيير الذي سيتم داخل تشكيلة الحكومة المرتقبة عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدة أنه سيطال 8 وزراء حاليين.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مطلعة أن الحكومة تقرأ بحذر نتائج الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في الخامس من ديسمبر الجاري، ودلالات مخرجاتها، مشيرة إلى أن التشكيل الحكومي المرتقب الإعلان عنه سيراعي مخرجات صناديق الاقتراع. وأوضحت المصادر لـ القبس أن التشكيلة الوزارية ستعكس إرادة الأمة التي ترجمتها أصوات الناخبين، تجاوبا مع المرحلة المقبلة التي تتطلب مستوى عاليا من التنسيق مع مجلس الأمة من أجل مواجهة التحديات.

وقالت إن 8 وزراء على الأقل من التشكيلة الحكومية الحالية سيطولهم التغيير، في خطوة تستهدف تجديد الدماء وتهيئة الأرضية للتماهي مع تركيبة البرلمان.

وينطلق الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة بعد غد (الثلاثاء) 15 الجاري

وقالت القبس إن التشكيل الحكومي الجديد سيتضمن تسمية وزراء جدد لحقائب التربية والتعليم العالي والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والإعلام والمواصلات.

وأضافت أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة سيتولى منصب وزارة الداخلية، بديلا عن وزير الداخلية الحالي أنس الصالح.

وفي اتصال لـ القبس مع مجموعة من الوزراء، أكد عدد منهم أنهم لم يتلقوا اتصالات لتوزيرهم من جديد أو حتى لإبلاغهم بقرار استبعادهم، ما فسره البعض بأنه حذر حكومي سيستمر حتى اللحظات الأخيرة قبل إعلان التشكيلة الرسمية.

وأشارت القبس أن وزيرَي الخارجية الشيخ أحمد الناصر والصحة باسل الصباح مستمرّان في الحكومة الجديدة لسمو الشيخ صباح الخالد.