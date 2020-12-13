شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإطلاق مجموعة من المبادرات غدا الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد البرلمان العربي، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الإثنين، لإطلاق مجموعة من المبادرات التي يعتزم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر الصحفي، عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ونوابه.

ودشن البرلمان العربى، أمس السبت، مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية وذلك بمناسبة مرور ثمانى سنوات على إنشاء البرلمان العربى، بصفته الدائمة.

وأعلن رئيس البرلمان العربى عن تدشين هذا المركز خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم عقده اليوم بمقر الجامعة العربية.

واستعرض العسومى فى المؤتمر الموضوعات التى ناقشها البرلمان العربى فى جلسته العامة اليوم، مؤكدا أن المركز ويهدف إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات إقليميًا للدبلوماسية البرلمانية العربية.