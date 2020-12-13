شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الجزائرى يرد على مزاعم تصنيع لقاح كورونا الروسى فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الصحة والسكان الجزائرى، عبد الرحمان بن بوزيد، الأحد، إنه لا يوجد موعد محدد لبدء التطعيم ضد كورونا في الجزائر، مؤكدا أن الرئيس هو من سيعلن عن اللقاح المناسب.

وأوضح بن بوزيد لـ "الشروق نيوز"، أن من تحدثوا عن بدء التطعيم في جانفي لا علاقة لهم باللجنة العلمية، مشيرا أن الإعلان عن اللقاح المناسب سيكون من طرف رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير أن الجزائر ستشتري لقاح كورونا ضمن مبادرة كوفاكس، ولا بد أن يكون معتمدا من طرف منظمة الصحة العالمية، وتابع المتحدث قائلا:" لم نبرم أي اتفاقية مع المعامل المصنعة للقاحات فيروس كورونا".

من جهة أخرى وبعد تداول أخبار عن امكانية تصنيع اللقاح الروسي بالجزائر، أكد المسؤول الأول عن القطاع أنه لا توجد أي اتصالات بشأن صنع لقاح لكورونا في الجزائر.

وأضاف أنه سيتم اقتناء اللقاح الأحسن للشعب الجزائري مهما كان ثمنه، وعن عدد الإصابات المسجلة في الوسط التربوي، أوضح بن بوزيد أنه تم تسجيل 8000 إصابة بفيروس كورونا.