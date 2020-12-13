توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ من غد الإثنين 29 / 4 إلى الخميس 1442/5/2هـ، “ربكة جوية” رياح وغبار وعواصف رعدية وارتفاع وانخفاض في الحرارة، خاصة على شمال المملكة وغربها وشمال الوسطى.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع المقبل- إن شاء الله.
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني : ربكة جوية من يوم غد حتى الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.