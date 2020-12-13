الصحة : لقاح كورونا وسيلة فعّالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجياً

أوضحت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعالة للعودة لحياتنا الطبيعية تدريجيًّا -بإذن الله-.

وأشارت “الصحة” في تغريدات عبر حسابها على تويتر أن لقاح كورونا وسيلة آمنة وفعالة للوقاية من الإصابة بالعدوى أو نقلها، وتم خضوعه لاختبارات السلامة، وتجربته قبل الموافقة عليه، وتتم مراقبة نتائجه باستمرار.

وأكدت “الصحة” بأن اللقاحات تؤخذ للحماية من الفيروسات من خلال السماح للجسم بتطوير استجابة مناعية بشكل آمن وفعال، وتوفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.