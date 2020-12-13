شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من أمير الشمالية بشأن مقطع السخرية من اسم إحدى القرى بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية باسم إحدى “القرى” بالمنطقة بعبارات غير مسؤوله وخارجه عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.
وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قد تداولوا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يتهكم على اسم إحدى القرى بمنطقة الحدود الشمالية.
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