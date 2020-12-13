شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سقوط أمطار فى السعودية والامارات وطقس بارد فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت توقعات الأرصاد الجوية فى دول الخليج اليوم، حيث توقع خبراء الأرصاد فى السعودية أن تكون السماء غائمة جزئيًا و تتخللها سحب رعدية ممطرة، وفى الامارات الطقس غائم جزئياً مع توقعات بسقوط أمطار، وطقس بارد فى البحرين ، ورياح متقلبه فى الكويت ، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .

الامارات

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس غائما جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية خاصة الغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية 15 - 25 تصل إلى 40 كم س.

يكون الموج فى الخليج العربى متوسطا ، يضطرب أحيانا غرباً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11: 21 والمد الثانى عند 00:54 والجزر الأول عند الساعة 28:18 والجزر الثانى عند الساعة 05:39 .

وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا ومتوسطا .. ويحدث المد الأول عند 21:27 والمد الثانى عند الساعة 19:08 والجزر الاول عند الساعة 26:14 والجزر الثانى عند الساعة 03:03 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 25 17 70 35 دبى 26 18 65 30 الشارقة 28 16 70 30 عجمان 27 17 75 35 أم القيوين 27 15 75 30 رأس الخيمة 26 16 75 40 الفجيرة 27 18 60 30 العين 25 15 75 35 ليوا 26 14 85 30 الرويس 24 17 75 40 السلع 24 16 70 30 دلما 24 20 80 45 طنب الكبرى 24 19 75 35 طنب الصغرى 24 19 75 35 أبو موسى 25 19 75 40 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس لهذا اليوم، الاحد، فى مملكة البحرين سيكون بارداً نسبيا مع بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17عقدة وتصل من 17 إلى 22 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 30%.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 21 °ﻡ

نهارًا

معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة .

ليلًا

بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة و تظهر بعض السحب العالية .