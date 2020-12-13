شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تعتقل 413 فلسطينيا بينهم 49 طفلا خلال شهر نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان : إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 413 فلسطينيا من الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر نوفمبر الماضي، من بينهم 49 طفلاً، و7 من النساء، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وأشارت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، ونادى الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادى حلوة– سلوان)؛ ضمن ورقة حقائق، صدرت عنها اليوم، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (157) مواطناً من القدس، و(40) مواطناً من رام الله والبيرة، و(74) مواطناً من الخليل، و(31) مواطناً من جنين، ومن بيت لحم (33) مواطناً، فيما اعتقلت (30) مواطناً من نابلس، ومن طولكرم (18) مواطنًا و(18) مواطناً من قلقيلية، وثلاثة مواطنين من أريحا، و(7) مواطنين من طوباس، ومواطن من سلفيت، بالإضافة إلى مواطن من غزة.

وأضافت أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين فى سجون الاحتلال خلال الشهر المرصود بلغت قرابة (4400) أسير ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (170) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (380)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإدارى الصادرة (102) أمر اعتقال إداري، من بينها (47) أمراً جديداً، و(55) تمديدا.

وتتضمن ورقة حقائق رصدا لأهم سياسات الاحتلال التى نفذها بحق الأسرى والمعتقلين وعائلاتهم خلال الشهر المرصود، أبرزها: سياسة العقاب الجماعي، وتحويل وباء "كورونا" لأداة قمع وتنكيل بحق الأسرى، والإهمال الطبى المتعمد (القتل البطيء)، وعن القدس التى تواجه أعلى نسبة اعتقالات شهرياً وعمليات تنكيل وانتقام ممنهجة.