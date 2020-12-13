هل يتم التطعيم بلقاح «كورونا» كل عام؟.. استشاري يوضح (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أجاب استشاري العناية المركزة والإصابات الدكتور صفوق العنزي، على استفسار حول مدى إمكانية الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس “كورونا” المُستجد بشكل سنوي. وقال الدكتور العنزي في مداخلة على قناة “الرسالة”، إن فيروس “كورونا” مرض جديد وتظهر بشكل دوري معلومات عنه خاصة فيما تتعلق بتجدد المرض سنوياً مثل الإنفلونزا من عدمه. وأضاف أن مسألة أخذ اللقاح كل عام سيحدده عودة الفيروس وظهوره بشكل موسمي مثل الإنفلونزا العادية، أو اندثاره واختفائه مثل إنفلونزا الخنازير

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