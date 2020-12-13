عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجمد حتى الموت.. نهاية مأساوية لمراهق روسي خذلته خرائط جوجل صور

الأحد 13 ديسمبر 2020

الخليج 365

حاول مراهق روسي يُدعى سيرجي أوستينوف، الاستعانة بتطبيق ”خرائط جوجل“ الذكية للوصول سريعًا إلى وجهته، إلا أن الأمر انتهى به بالموت.



وكان الشاب، البالغ من العمر 18 عاما وصديقه يسافران على طريق يمر عبر منطقة الشرق الأقصى الروسي، التي تعد من أبرد مناطق العالم، إذ تصل درجات حرارة إلى -71.2 درجة مئوية.

وتعرضت سيارة الشاب لأضرار عندما اصطدم بشجرة، وأراد أوستينوف معرفة أسرع طريق للوصول إلى وجهته بسيارته، التي أصبحت أقرب إلى التعطل، وقرر طلب المساعدة من تطبيق ”خرائط جوجل“ ، الذي أظهر له طريقًا بديلًا، حيث استجاب الشاب ودخل إلى طريق لم يتم استخدامه منذ السبعينيات يمتلئ بالجليد، ما جعلهما محاصرين داخل طقس لا يطاق.

وبحثًا عن حلول للبقاء على قيد الحياة، استعان الشابان بإشعال الإطار الاحتياطي من السيارة للتدفئة، لكن تشير لجنة التحقيق إلى أن موجات البرد كانت أقوى، حيث تجمد سيرجي أوستينوف ومات.

وبحسب التقارير، قبيل الوفاة اتصل الشابان بأسرتيهما وعندما تلقيا المساعدة، كان أحدهما قد مات بالفعل والآخر في حالة صحية حرجة.