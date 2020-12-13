العراق: اتفاقية "الإعمار مقابل النفط" مع مصر تدخل حيز التنفيذ فور إنهاء إجراءاتها الدستورية

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم وفدا وزيرا عراقيا برئاسة خالد بتال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط العراقي.

وشدد السيسي، خلال اللقاء على ثوابت مصر بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، بما يحافظ على أمنه واستقراره، حسب بيان رئاسي.

وأضاف أن "مصر تحرص على الدفع بأطر التعاون مع العراق سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي مع الأردن، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون"، مؤكدا على:"الجدية والإرادة القوية لدى مصر تجاه التعاون المثمر مع العراق في كافة المجالات".

وعقب الاجتماع، عقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي جلسة مباحثات ثنائية مع وفد العراق. ووجه مدبولي، خلال الجلسة الشكر والتقدير لوزير التخطيط العراقي خالد بتال على:

"ما أثاره من أن اتفاقية (الإعمار مقابل النفط) ستدخل حيز التنفيذ الثنائي، فور إنهاء الإجراءات الدستورية حيالها، وهو ما يجعل لدينا فرصة نتفق على مشروعات مشتركة".

وكانت مصر والعراق قد وقعا في مطلع نوفمبر الماضي على 15 مذكرة تفاهم وبرنامج تعاون في مجالات مختلفة بينها الإعمار، وتوافق البلدان على سرعة تفعيل مجموعة من المشروعات تنفذها شركات مصرية وفق آلية "النفط مقابل إعادة الإعمار".