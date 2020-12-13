شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا و35 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 3 آلاف و836 حالة. وأضافت الوزارة - فى بيان عن الوضع الوبائى فى البلاد - أنه جرى تسجيل 1289 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 110 آلاف و393 حالة.

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