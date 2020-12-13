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وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:
فخور وسعيد جدا اليوم بسفر فريق تسليم ملف استضافة السعودية لنهائياتبطولة كأس آسيا 2027، برئاسة ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم ويرافقه عدد من اللاعبين الذي شاركوا في الكؤوس التي توّجت بها المملكة.
وأضاف وزير الرياضة السعودي "إن شاء الله نحتفل في المستقبل بالحصول على حق تنظيم هذه البطولة في 2027، لأن المملكة جديرة بالاستضافة وقادرة على التنظيم. والمملكة لم يسبق لها استضافة هذه البطولة من قبل، ولكننا قدمنا ملعب نعتبره من أقوى الملفات التي تقدمت للحصول على حق التنظيم".
وشدد على أن وزارته تحظى بدعم لا محدود من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، والذي اهتم بكل التفاصيل وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق كافة الضمانات في ملف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
ويشار إلى أن هناك 5 دول آسيوية تتنافس على استضافة البطولة، وهي قطر وإيران والهند وأوزبكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة السعودي: دعم لا محدود من ولي العهد للفوز باستضافة كأس آسيا 2027 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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