وزير الرياضة السعودي: دعم لا محدود من ولي العهد للفوز باستضافة كأس آسيا 2027

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وأفاد الموقع الإلكتروني "عاجل"، مساء اليوم السبت، بأن وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت، اليوم، أن وفدا من بلادها غادر المملكة لتسليم ملف استضافة السعودية لنهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل:

فخور وسعيد جدا اليوم بسفر فريق تسليم ملف استضافة السعودية لنهائياتبطولة كأس آسيا 2027، برئاسة ياسر المسحل، رئيس اتحاد كرة القدم ويرافقه عدد من اللاعبين الذي شاركوا في الكؤوس التي توّجت بها المملكة.

وأضاف وزير الرياضة السعودي "إن شاء الله نحتفل في المستقبل بالحصول على حق تنظيم هذه البطولة في 2027، لأن المملكة جديرة بالاستضافة وقادرة على التنظيم. والمملكة لم يسبق لها استضافة هذه البطولة من قبل، ولكننا قدمنا ملعب نعتبره من أقوى الملفات التي تقدمت للحصول على حق التنظيم".

وشدد على أن وزارته تحظى بدعم لا محدود من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، والذي اهتم بكل التفاصيل وتذليل كافة العقبات من أجل تحقيق كافة الضمانات في ملف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027.

ويشار إلى أن هناك 5 دول آسيوية تتنافس على استضافة البطولة، وهي قطر وإيران والهند وأوزبكستان.