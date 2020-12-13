شكرا لقرائتكم خبر عن 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 279 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



ونقلت الإذاعة الموريتانية يوم السبت عن الدكتور سيدي ولد الزحاف منسق وباء كورونا في وزارة الصحة انه وبعد إجراء 1546 فحصا تم تسجيل 279 إصابة مؤكدة وتعافي 26 من المصابين ووفاة 7 مصابين.



وأضاف المصدر أن إجمالي الإصابات بلغ 10780، فيما وصل إجمالي حالات الشفاء 8022، ووصل إجمالي حالات الوفاة إلى 222 وفاة.