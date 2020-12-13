الإعلام الأمني العراقي يكشف عن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، عن نتائج المرحلة الثالثة لعملية الوعد الصادق في البصرة. وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية تواصل الإجراءات الخاصة بفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون في محافظة البصرة". وأضافت، أن "مجمل نتائج عملية الوعد الصادق في المرحلة الثالثة الصفحة الرابعة للمحورين الشمالي والجنوبي ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات البصرة، كان القبض على 37 مطلوباً وفقا لمواد قانونية مختلفة، وضبط 12 بندقية آلية كلاشنكوف ومسدس عيار 5/8 وهاونيين عيار 82 ملم و4 أخرى عيار 60 ملم وسبطانة عيار 23 ملم وأخرى عيار 5/14 ملم وسبطانة عيار 5/12 ملم ومجموعة رمي لرشاشة عيار 5/14 ملم و58 مقذوفا عيار 100 ملم و3 قنابر هاون عيار 120 ملم و5 أخرى عيار 60 ملم و3 رمانات يدوية و3 مخازن بندقية سعة 30 إطلاقة فارغة و121 ورقة نقدية أمريكية مزورة فئة 100 دولار، فضلا عن نقود مزورة عراقية بلغت (3,255,000) دينار عراقي".

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