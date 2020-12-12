شكرا لقرائتكم خبر عن ميزة جديدة تصل تويتر تتيح مشاركة التغريدات في «سناب شات» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، كشف من خلاله عن وصول ميزة جديدة لتطبيق تويتر. وعلق الرشيد، على المقطع بقوله “ميزة جديدة وصلت لتطبيق تويتر، وهي إمكانية مشاركة التغريدات بشكل مباشر لـ سناب شات بتنسيق وتصميم جميل مع إرفاق رابط التغريدة تلقائياً “.

كانت هذه تفاصيل خبر ميزة جديدة تصل تويتر تتيح مشاركة التغريدات في «سناب شات» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.