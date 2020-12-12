تغريم مؤسسة 148 ألف ريال لاعتدائها على تصاميم شركة أخرى

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قضية انتهاك حقوق ملكية ارتكبتها مؤسسة من خلال اعتدائها على تصاميم إبداعية مملوكة لشركة أخرى واستخدامها دون الحصول على إذن بذلك. وقال الهيئة إن المخالفة كلفت المؤسسة المعتدية مبلغ 148 ألف ريال، إلى جانب مصادرة جميع التصاميم محل الدعوى وإتلافها. وأبانت أن المبلغ عبارة غرامة على المؤسسة، بمبلغ 89 ألف ريال، وتعويض للشركة صاحبة التصاميم بمبلغ 59 ألف ريال.

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