استغلال الأسر المنتجة

في العشر سنوات الماضية برز عندنا رافد اقتصادي جميل وقوي اسمه ( الأسر المنتجة ) ، وكانت بدايته بالأكلات الشعبية الخفيفة واللي لقى تعاطف وتشجيع ودعم شعبي ورسمي كبير خلى هالرافد يتوسع ويجذب أسر كثيرة للدخول فيه وتقديم إبداعاتها في مختلف المنتجات ، وصرنا نشوف بين فترة وفترة مهرجانات خاصة بالأسر المنتجة في كل مناطق المملكة ، ونلقى فيها الأكلات الشعبية والملابس والإكسسوارات والعطور ، وكلها ولله الحمد بأيدي أبناء هذي الأسر المنتجة وأوجد لهم مصدر رزق جيد ويغنيهم عن الحاجة أو الاعتماد على مصدر دخل واحد .

هذا الرافد الاقتصادي المهم أغرى الكثير للدخول فيه وتجربته والكسب منه ، وياليت اللي دخلوا هم أسر منتجة سعودية علشان يصدق المثل ( سمنا في دقيقنا ) لكن للأسف صاروا الغير سعوديين يدخلون هالجانب باسم أسر منتجة سعودية سواء في الشكل أو اللهجة ، وزيادة على كذا يقدمون أكلاتهم على أنها أكلات شعبية سعودية ويحطون الكبة والفتوش جنب الجريش والقرصان ، وأزيدكم من الشعر بويت (علشان ما أطول عليكم) صاروا يشاركون في بعض المعارض والمهرجانات على أنهم أسر منتجة سعودية ، طبعا مو حسد لأن الرزق من الله لكن أهلنا أولى بدعمنا وفلوسنا ، وعلشان كذا أملنا كبير بالله ثم بجمعية الأسر المنتجة اللي أنشأت مؤخرا علشان تقدم الدعم المعنوي واللوجستي اللازم لهذي الأسر وتكون مظلة رسمية لهم تسهل أمورهم وتكون خير مساعد لهم في التغلب على المشاكل والمضايقات اللي يلاقونها سواء من الدخلاء الغير سعوديين أو حتى بعض الأنظمة اللي تقيد حركتهم ، خاصة أن هالجمعية حديثة الإنشاء وعندهم حماس لتقديم الكثير لهذي الفئة وأيضا يعمل فيها أسماء لهم خبرتهم العلمية والمجتمعية وهذا شي أنا أعرفه عن قرب .

الخاتمة :

خفضوا أسعاركم يالأسر المنتجة علشان نشتري منكم زي قبل

كتبه

خالد النويس