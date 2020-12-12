شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3033 إصابة و47 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 3033 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 397 ألفا و597 حالة.



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه تم تسجيل 47 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6589 حالة، فيما تم تسجيل 3277 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 353 ألفا و98 حالة.