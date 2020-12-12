شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وطرق الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من ‏خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الشروط تشمل ما يلي:

– أن تلتزم المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف المواطنين.

– أن يكون نطاق المنشأة أخضر فاعلي، أو يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر.

– ألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة.

– أن يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ويقوم صاحب العمل باختيار خدمة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل من قائمة الخدمات الإلكترونية- خدمات المنشأة.

– يقوم النظام بالتحقق من وجود مخالفات على المنشأة المختارة من خلال الضغط على زر بحث.

– أن يقوم صاحب العمل باختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها أو طلب تسويتها ثم اختيار الخدمة المطلوبة.

– يقوم صاحب العمل بتعبئة بيانات التسوية وإرفاق الملفات الخاصة به ” عقد العمل، شهادة التأمينات الخاصة بالموظف، شهادة التأمينات لعدد من المواطنين وغير المواطنين “.

– يقوم النظام بعرض رقم الاعتراض أو التسوية، وحالته لصاحب العمل.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من خلال المبادرة 2225 مواطن.