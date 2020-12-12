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شكرا لقرائتكم خبر عن شروط وطرق الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط الاستفادة من خدمة تسوية المخالفات مقابل رفع نسبة التوطين.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الشروط تشمل ما يلي:
– أن تلتزم المنشأة لمدة سنة كاملة بتوظيف المواطنين.
– أن يكون نطاق المنشأة أخضر فاعلي، أو يكون راتب الموظف 4000 ريال فأكثر.
– ألا تكون الغرامة مسددة عند طلب الاستفادة من الخدمة.
– أن يقوم صاحب العمل بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية، ويقوم صاحب العمل باختيار خدمة الاعتراضات وتسوية مخالفات العمل من قائمة الخدمات الإلكترونية- خدمات المنشأة.
– يقوم النظام بالتحقق من وجود مخالفات على المنشأة المختارة من خلال الضغط على زر بحث.
– أن يقوم صاحب العمل باختيار المخالفة المراد الاعتراض عليها أو طلب تسويتها ثم اختيار الخدمة المطلوبة.
– يقوم صاحب العمل بتعبئة بيانات التسوية وإرفاق الملفات الخاصة به ” عقد العمل، شهادة التأمينات الخاصة بالموظف، شهادة التأمينات لعدد من المواطنين وغير المواطنين “.
– يقوم النظام بعرض رقم الاعتراض أو التسوية، وحالته لصاحب العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من خلال المبادرة 2225 مواطن.
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